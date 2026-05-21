Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte öğleden sonra başlayan yağış, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına sığındı. Hayrabolu Caddesi ve Soğancılar Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle Köprübaşı mevkisinde semt pazarını su bastı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

