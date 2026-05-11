Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Engelliler Haftası mesajı

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Engelliler Haftası mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 08:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Engelliler Haftası mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla her yıl 10 - 16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirtti.

        Engelliliğin yalnızca bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Soytürk, sosyal boyutlarıyla toplumun tamamını yakından ilgilendiren önemli bir toplumsal konu olduğuna dikkati çekti.

        Engelli vatandaşların yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabilmesi için empati kurulmasının önemine işaret eden Soytürk, her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

        Devletin, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatlarını bağımsız şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yaptığını aktaran Soytürk, ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

        Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Soytürk, "Bu kapsamda engelli bireylerin eğitim ve tedavi süreçlerine destek sağlanmakta, özel eğitim kurumlarının açılması teşvik edilmekte, kamu kurumları ile özel sektörde istihdam imkanları sunulmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda engelli bireylerimizin spordan sanata, eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığı memnuniyetle görülmektedir." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası trafik güvenliğini sağlayan polise otomobil çarptı
        Kaza sonrası trafik güvenliğini sağlayan polise otomobil çarptı
        Muratlı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Muratlı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Tekirdağ polisi anne ve çocukları sevindirdi
        Tekirdağ polisi anne ve çocukları sevindirdi
        Marmara'da plankton artışı sahilde renk değişimine yol açtı
        Marmara'da plankton artışı sahilde renk değişimine yol açtı
        Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde 2 ton keşkek, 1 saatte tükendi
        Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde 2 ton keşkek, 1 saatte tükendi
        Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve Kakava Şenliği dolayısıy...
        Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve Kakava Şenliği dolayısıy...