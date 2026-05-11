Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar güzel görüntüler oluşturdu.



Şarköy ilçesinde doğayı görüntüleyen Erkan Külcü, Uçmakdere Mahallesi'nde denizde gördüğü yunusları, dronla kayda aldı.



Külcü, gazetecilere, yunusların denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.



Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Külcü, "Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı." dedi.

