        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Marmara'da plankton artışı sahilde renk değişimine yol açtı

        Marmara'da plankton artışı sahilde renk değişimine yol açtı

        Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton yoğunluğu nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 15:18
        Şarköy ilçesi sahilinde denizin bazı bölümlerinde meydana gelen renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte plankton yoğunluğunda artış yaşandığını söyledi.

        Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.

        Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

