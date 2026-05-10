Marmara'da plankton artışı sahilde renk değişimine yol açtı

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde plankton yoğunluğu nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü.



Şarköy ilçesi sahilinde denizin bazı bölümlerinde meydana gelen renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte plankton yoğunluğunda artış yaşandığını söyledi.



Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.



Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.

