Uçmakdere hafta sonu adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere mahallesi, hafta sonu farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.



Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.



Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen adrenalin tutkunları, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleyerek doğanın tadını çıkarıyor.



Yamaç paraşütü pilotu Taner Şahin, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.



Hafta sonu uçuşların çok yoğun olduğunu ifade eden Şahin, "Bölgeye gelen ziyaretçileri uçurarak onlara farklı bir deneyim yaşatıyoruz. Herkesi burada gökyüzüyle buluşmaya davet ediyoruz." dedi.



Yiğit Can Dağıstan da İstanbul'dan yamaç paraşütü yapmak için kente geldiğini ve uçuştan çok büyük keyif aldığını dile getirdi.



Murat Baytekin ise yamaç paraşütüyle uçuş yapmanın adrenalini doruklarda hissettikleri bir aktivite olduğunu ifade ederek, bu deneyimi herkesin yaşaması gerektiğini aktardı.













