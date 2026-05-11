Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

Tekirdağ'da göç eden pelikanlar güzel görüntü oluşturdu.



Şarköy ilçesinde bir süre gökyüzünde görülen pelikanlar, daha sonra gözden kayboldu.



Pelikanların toplu uçuşu bölgedeki ziyaretçilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.



​​​​​​​Uçmakdere Mahallesi'nde doğa manzaralarını fotoğraflamak isteyen İsmail Can Akan, gazetecilere, sulak alanlara doğru göç eden pelikanların ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.



Pelikanların uçuşunu izlemenin keyifli olduğunu belirten Akan, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de güzel anları kameralarla kaydetmeye çalıştığını kaydetti.

