Tekirdağ'dan kısa kısa
Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner ve şehit aileleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikte gerçekleşen ziyarette Vali Soytürk, şehit aileleriyle sohbet etti.
Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Ziyarette, Şehit Aileleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Özgür Arpa da yer aldı.
- Anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi
Süleymanpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Anaokulu öğrencileri ile velilerine yönelik düzenlenen eğitim programında geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi anlatıldı.
Ekipler, sıfır atık uygulamalarının çevrenin korunmasına katkı sağladığını belirterek evsel atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasının doğal kaynakların verimli kullanılmasına destek olduğunu aktardı.
Program kapsamında öğrenciler, evlerinden getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları belediye ekiplerine teslim etti.
Açıklamada, Süleymanpaşa'da sıfır atık hedefi doğrultusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.
