"MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR TATİLCİLER İÇİN ÖNCLİK OLUYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarının kent turizmine önemli katkısı olduğunu söyledi. Şarköy ilçesindeki plajların her yıl çok sayıda tatilciyi bölgeye çektiğini belirten Hacıoğlu, "Yaz aylarında ilçenin nüfusu 3'e, 4'e katlanıyor. Aranan turizm özelliklerinin Şarköy'de bütünleştiğini görmek mümkün. Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor. Mavi bayraklı plaj demek, cankurtaranı var demek, temizliği yapılan, güzel hizmet sunulan, denizin temiz olması demek. Zaten bütün bu özellikleri bir arada bulundurduğu için plajlar mavi bayrak alıyor" dedi.