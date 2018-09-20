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TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST'te gösteri yaptı. Festivale katılanların nefeslerini kesen gösteri hayran bıraktı ve yeni havalimanına damgasını vurdu

20.09.2018 - 13:04 | Güncelleme: Genel

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün başlayan festivalde, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede son güne kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Alana girişler için kontrol noktaları oluşturulurken, misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

- 12 kategoride teknoloji yarışları

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalde ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

- Milli teknolojiler, sanal gerçeklik uygulamasıyla görülebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek. 

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak.

Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, yakın mesafelerden ürünleri görebilecek.

- Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması

Simülasyon yarışmaları yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılıyor. Bunların en çok bilinenlerini DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'nın düzenlediği Space Robotics Challenge oluşturuyor.

İki yarışmada da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) TEKNOFEST'te de olacak. Bu yarışmalarda tek robot için geliştirilen beceriler test edilirken, TEKNOFEST'teki kullanım bir ilk olarak kayda geçecek. Yarışma aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması olarak da dikkati çekiyor.

- Festival alanına ulaşım ücretsiz

Dört gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak. 

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı. 

Yeni havalimanına Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

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