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Haberler İş-Yaşam Temel Kotil: Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek - Son dakika haberleri
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Temel Kotil: Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, bir televizyon programına konuk oldu ve merak edilenleri açıkladı

Temel Kotil: Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek - Son dakika haberleri

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamalarından satır başları şöyle: "F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassas milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir.

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında. Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek, seri üretim 2028'de."

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