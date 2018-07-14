Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'de tenisin 'zengin sporu' olduğu algısını kırmak istediklerini ve 'tenis ülkesi olma' hedefi için dünyayla entegre olmalarını gerektiğini ifade etti.
Teniste yetenekli çocukları dünya şampiyonu yapma planlarından bahseden Durmuş, şöyle konuştu:
"Adım adım hedeflerimize gidiyoruz. Çocuklarımız dünya sıralamasını en üst düzeyde zorlayacak. 55 bin lisanslı sporcumuz var. Ancak şunu söyleyebilirim ülkemizde 1 milyona yakın, ciddi bir nüfus tenis oynuyor. Türkiye, artık ulusal anlamda tenisle anılabiliyor. Ülkemizde her köşeden tenisin sesi geliyor. Tenisin ilgi gördüğünü, takip edildiğini ve çok oynandığını biliyoruz. Hedeflerimiz, önce 100 binler, 200 binler sonra milyonlar olmalı çünkü dünya tenisinde söz sahibi ülkelerin milyonlarca lisanslı tenisçisi var. Biz, o hedeflere ulaşmak zorundayız."
'KORTLAR BEDAVA'
"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimiz sporculara bütçe ayırarak, onlara harcırah vererek, turnuvalara gönderiyor. Antrenmanlar bedava, tesis bedava. Hiçbir sorumluluğu sporculara yüklemeyen bir yapı oluşmaya başladı. Yetersiz, ama ciddi bir model oluştu. O doğrultuda gidiyoruz. Belediyelerle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimizle yaptığımız tesislerin hepsinde çocuklarımız bedava tenis oynuyor. İyi de sporcularımız yetişiyor. Türkiye'nin her yerinden ulusal başarı gelmeye başladı, inşallah uluslararası başarı da gelecek."
ANTALYA OPEN'A OLUMLU TEPKİLER
Cengiz Durmuş, ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın 24-30 Haziran'da Antalya'da düzenlendiğini anımsattı.
Türk tenisinde kazanılan başarıların altyapısını, ülke tanıtımında da önemli rol oynayan bu tür turnuvaların oluşturduğunu belirten Durmuş, söz konusu organizasyonun yanı sıra Türk tenisçilerinin gelişimiyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını aktardı. Durmuş, teniste dünya merkezi haline gelme ideali doğrultusunda turizm kenti Antalya'nın, bu spor branşında da ilgi çekici olduğuna vurgu yaptı. Tenis sayesinde her yıl ortalama 100 bin gecelemeli bir sezon geçirildiğini bildiren Durmuş, söz konusu sporun ülke ekonomisine katkısına değindi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.