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Terminatör filmi oyuncuları kimler? Terminatör filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Terminatör filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Arnold Schwarzenegger ve Jason Clarke gibi usta oyuncuların yer aldığı Terminatör filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Terminatör

Terminatör filmi oyuncuları kimler?Terminatör filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Terminatör filmine dair detaylar...

TERMİNATÖR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır.

Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

TERMİNATÖR FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal Adı: Terminator Genisys
Yönetmen : Alan Taylor
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke,   
Türü: Bilim kurgu, aksiyon
Yapım Yılı: 2015/ ABD

 

 

 

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