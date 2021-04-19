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HaberlerOtomobil
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Tesla'nın otopilotu ABD'de 2 can aldı

Otomotiv üreticilerinin otonom araç çalışmalarına hız verdiği dönemde, ABD'de dikkat çeken bir trafik kazası meydana geldi. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bir otomobili ABD'nin Teksas eyaletinde otopilot modunda seyrederken bir ağaca çarparak araç içindeki 2 yolcunun hayatının kaybetmesine neden oldu. Bu gelişmeden kısa bir süre önce kaza raporunu yayınlayan Tesla ise, otopilot modunda araçlarının kaza ihtimalinin daha düşük olduğunu açıklamış, Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın otopilot ile kaza ihtimali normal bir araçtan 10 kat daha az" açıklamasında bulunmuştu

Tesla'nın otopilotu ABD'de 2 can aldı
HABERTURK.COM

Otomotiv sektöründe sürücüsüz araç (otonom) geliştirme çalışmaları tam gaz devam ederken, bu teknolojinin öncülerinden biri olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bir otomobili otonom sürüş modunda yol alırken ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına karıştı.

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen kazada aracın sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ve kazada araç içindeki 2 yolcunun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Houston merkezli KPRC 2'nin haberine göre, hakkında soruşturma başlatılan kazada Tesla'nın elektrikli otomobilinin çaprma sonucunda bataryalarının alev alarak araçta yangın başlattığı belirtildi.

Söz konusu kazanın, otopilot modunda ilerleyen aracın yüksek hızda seyrettiği ve virajı alamayarak ağaca çarpma şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

BUGÜNE KADAR 23 KAZAYA KARIŞTILAR

Çeşitli eyaletlerde otomotiv üreticilerine otonom araçlarını test etme imkanı veren ABD'de, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre sürücüsüz modda ilerleyen araçların şimdiye kadar 23 trafik kazasına karıştı. Fakat, Tesla'nın otomobilinin karıştığı son kazanın otonom sürüş yapan bir otomobildeki ilk ölümle sonuçlanan trafik kazası olduğu belirtiliyor.

Tesla, daha önce yaptığı açıklamalarda, araçlarındaki otopilot sisteminin yüzde yüz otonom sürüş anlamına gelmediğini ve sürücü koltuğunda bir sürücü varken bu modun kullanılması gerektiğini kullanıcılarına bildirmişti. Teksas'taki kazada ise, Tesla'nın sürücü koltuğunda kimsenin oturmadığı açıklandı.

'OTOPİLOT İLE KAZA İHTİMALİ 10 KAT DAHA AZ'

Şirketten geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk çeyrek güvenlik raporunda, otopilot ile sürüş sırasında kaza başına ortalama mesafenin yıldan yıla önemli ölçüde iyileşmediği, aksine son zamanlarda azaldığı ortaya koyuldu.

2020'nin 3'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5.8'lik ve 2020'nin son çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 12.4'lük küçük bir büyümenin ardından, 2021'in birinci çeyreğinde kaza başına ortalama mesafenin bir önceki yıla göre yüzde 10.5 azalarak 6.7 milyon kilometreye gerilediği kaydedildi.

Tesla'nın paylaştığı rakamlara göre, şirketin araçlarının otopilot açıkken karıştığı kazalar her 6.7 milyon kilometrede bir gerçekleşti. Otopilot kapalıyken fakat aktif güvenlik önlemleri açıkken gerçekleşen kazalar ise her 3.3 milyon kilometrede bir meydana geldi.

Hem otopilot hem de aktif güvenlik önlemlerinin kapalı olduğu durumlarda ise her 1.5 milyon kilometrede bir trafik kazası yaşandı.

Söz konusu sonuçları değerlendiren Tesla CEO'su Elon Musk, "Tesla'nın otopilot ile kaza ihtimali normal bir araçtan 10 kat daha az" açıklamasında bulunmuştu.

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