Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019 yılı sonunda araçlarını tamamen bilgisayar yazılımını kontrolüne bırakmaya hazırlanıyor.

Kaliforniya merkezli şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Tesla'nın otomobillerini tamamen otonom, bir diğer tanımıyla sürücüsüz kılacak bir çip geliştirildi.

Samsung'un Teksas tesisinde üretilen söz konusu çipin, Model S, Model X ve Model 3 otomobillerinde opsiyonel olarak alınabileceği açıklanıyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, gelişmeyi bizzat duyuran Musk, "Geliştirdiğimiz bilgisayarın hata verme olasılığı, sürücülerin direksiyon başında bilinç kaybı yaşama ihtimalinin çok düşük" dedi.

'ROBOT TAKSİ'YE DÖNÜŞECEKLER

Yapay zeka teknolojisini barındıran yazılım, aracın etrafındaki kameralardan ve radar sensörlerinden gelen bilgilere göre otomobili yolda ilerletiyor. Bu kapsamda, Tesla'nın söz konusu çipe sahip otomobillerinin birer 'robot taksi'ye dönüştüğünü de söylemek mümkün.

Musk'ın verdiği bir diğer bilgiye göre, Tesla Network de gelecek yıl kullanıma açılacak. Bir araç paylaşım uygulaması olan sistemin, Tesla sahiplerinin araçlarını 'robot taksi' olarak kullanarak ek gelir sağlamalarına imkan tanıması hedefleniyor.

Tesla Network'un bu özelliği ile Uber ile Airbnb karışımı bir uygulama olduğu görülüyor. Öyle ki, kullanıcılar Uber'in sistemine benzer olarak mobil uygulama üzerinden bir Tesla çağırıp, onu taksi olarak kullanabilecekler.

YILDA 30 BİN DOLAR EK GELİR VAAT EDİYOR

Söz konusu Tesla'ların sahipleri tarafından başkalarına kiralanacak olması ise, Airbnb'nin insanların evlerini üçüncü kişilere kiralamalarına olanak veren iş modeli ile benzerlik gösteriyor.

Bu noktada, Tesla'nın her kullanımdan yüzde 30 komisyon alacağını da belirtmekte fayda var.

ABD'de Uber ve Lyft gibi uygulamalar mil başına (1 mil=1.16 km) 3 dolar ücret alıyor, Tesla Network'te ise mil başına 0.18 dolar ücret alınacağı belirtiliyor.

Bu hesaba göre, Tesla sahiplerinin yılda 30 bin dolara kadar ek gelir sağlayabilecekleri kaydediliyor. Musk, yaptığı açıklama önümüzdeki yıl yollarda bir milyon otonom Tesla'nın olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞEBİLİR

Tesla'nın hamlesi, kuşkusuz otomobil sahipliği kavramına büyük değişiklikler getiriyor. Öyle ki, otomobil satın alanlara amortisman imkanını sunulmaya başlanması ile, önümüzdeki yıllarda otomobillerin aynı gayrimenkul de olduğu gibi birer yatırım aracı olması söz konusu.

Bu noktada Tesla'nın başlatacağı servislere diğer üreticilerin vereceği cevap belirleyici olacaktır. Eğer, Tesla Network beklenen etkiyi yaratabilirse, gelecek yıllarda bireysel araç sahipliğinden çok, bireysel filo sahipliği kavramı hayatımıza girebilir.