Samsun'un İlkadım İlçesi'nin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda, bu sabah saat 07.30'da yaşanan tespih kavgasında kan aktı. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş. (25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., T.K. isimli kişinin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle itince kendisine tabancayla ateş açtığı söyledi.

POLİS VURAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri olaydan sonra kaçan T.K.'yi yakalamaya çalışmalarını sürdürürken yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.