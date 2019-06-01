TFF'de genel kurul başladı

Ankara'da gerçekleştirilen ve saat 11.00'de başlayan genel kurulda TFF mevcut başkanı Hüsnü Güreli açılışı yaptı.

Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

NİHAT ÖZDEMİR TEK ADAY

Seçime katılabilmek için gereken 294 delegeden 5’te 1’inin imzasını alma şartını yalnızca Nihat Özdemir yerine getirirken, Özdemir'in tek aday olarak seçime girmesi kesinleşti.

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Özdemir'in listesinde; Servet Yardımcı, Selim Soydan ve Hamit Altıntop isimleri yer alıyor.

Öte yandan listede mevcut TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün yer almadığı, Hamit Altıntop'un ise Ali Dürüst'ün yerine geldiği öğrenildi. Kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray gibi büyük takımlarda forma giyen Hamit Altıntop, geçtiğimiz yıl futbola son noktayı koymuştu.

Listede Fenerbahçe cephesinden ise bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Selim Soydan yer alıyor.

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

7. Başkanın sunuşu,

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

9. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

10. 01.06.2018-31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

11. Genel Kurul'da okunan 01.06.2018-31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

13. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

15. TFF Başkanları'nın 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

17. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

18. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

22. Başkan adaylarının konuşmaları,

23. Başkan Seçimi,

24. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,

25. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

26. Dilekler, Kapanış.