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        Haberler Spor Futbol TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu - Futbol Haberleri

        TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:31
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        Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

        Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

        TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.

        Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

        Sağlık Kurulu

        Abdullah Emre Güner

        Ata Can Atalar

        Hakan Gür

        Hüseyin Hakkı Bağlar

        Mehmet Kurtoğlu

        Metin Ünal

        Muhlis Polat

        Okan Özçeker

        Soner Şahin

        Tolga Aydoğ

        Turabi Yerli

        Yaşar Gül Baltacı

        Zakir Sakçı

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        Onur Kurulu

        Ömer Türel

        Vahit Özmen

        Mehmet Serdar Binnet

        Sağlık Performans İcra Kurulu

        Ali Erşen

        Anıl Işık

        Berkin Toker

        Bülent Bayraktar

        Engin Dinç

        Gökhan Polat

        Göksel Dikmen

        İbrahim Tuncay

        Kerem Bilsel

        Mahir Mahiroğulları

        Sergen Devran

        Tunay Erden

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