TFF Süper Kupa sahibini buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
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