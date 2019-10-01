Turizm İstişare Kurulu (TİK),Türkiye'ye yılda 2 milyon civarı turist getiren ancak kısa bir süre önce iflas eden Thomas Cook'un Türk turizm sektörüne 350 milyon euronun üzerinde borcu bulunduğunun tahmin edildiğini; bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkânsız olduğunu duyurdu.

Kurul, Türkiye turizm sektörünün çatı örgütleri TÜRSAB, TÜROFED, TTYD, TÖSHİD, TUROB, TUREB, DTB ve TURYİD tarafından oluşuyor.

Özellikle alacaklarını tahsil edemeyen küçük işletmelerin yaşayacağı finansal sorunların tahmin edilenden çok daha büyük olacağına işaret eden kurul, işletmelerin finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok

daha yukarı çıkarılması ve 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli planlanması çağrısı yaptı.

Thomas Cook geçtiğimiz günlerde önce İngiltere, ardından Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve Polonya pazarlarında iflasını açıkladı.

İngiliz ATOL/CAA ve Alman Zürich Versicherung kurumları iflas duyurusunun yapıldığı tarihin ilk günü itibarı ile paket tatillerini geçirmekte olan Thomas Cook yolcularının kalan konaklamaları ile geri dönüş transfer ve uçak yolculuğuna ilişkin maddi sorumluluğu üstlendi.

Ancak, mevcut yolculardan kapsam içinde olmayanların o an itibarı ile doğan konaklama borçlarından muaf tutulmalarının

Turizm Bakanlığı tarafından talep edilmesi ve bu talebin sektörce desteklenmesi sektörde sıkıntıları da beraberinde getirdi.

'FİNANSAL SORUNLAR TAHMİN EDİLENDEN DAHA BÜYÜK'

Turizm İstişare Kurulu bugün yaptığı açıklamada, aynı durumdaki İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde mevcut yolculardan tahsilat yapılması yönteminin benimsendiğine dikkat çekerek, Türk turizmi için "olağandışı bur durum" oluşturan bu gelişmeye karşı acilen etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Thomas Cook'un pazar bazlı koltuk kapasiteleri dikkate alındığında, Türkiye'nin gelişmelerden İspanya'dan sonra en çok

etkilenen ikinci ülke olduğu belirtilen açıklamada, "Thomas Cook, ağırlıklı olarak tur operatörünün başta konaklama olmak

üzere tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euronun üzerinde borcu olduğu tahmin edilmektedir. Bu borcun yakın ve orta vadede tahsilinin imkânsız olması bilinen bir

gerçektir. Alacaklarını alamayan özellikle küçük işletmelerin yaşayacağı finansal sorunlar tahmin edilenden çok daha büyük

olacaktır" denildi.

Önümüzdeki sezon için yapılmış sözleşmelerin uygulanamayacak olmasının yaratacağı ek finansal yük ve sıkıntıların vahim

sonuçlar doğuracak büyüklükte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, pazarda bir anda oluşan 2 milyon civarı yolcu eksikliğinin arz talep dengesini bozacağı, turizm sektörüne tedarik ve hizmet sağlayan 50'den fazla sektörün de önemli ölçüde etkilenmesine neden olacağı belirtildi.

'ALACAKLARIN TAHSİLİNDE DEVLET LİDERLİK YAPMALI'

Bu kapsamda acilen alınması gereken önlemleri de sıralayan Turizm İstişare Kurulu, yaşanacak finansman yükünün

hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kurul ayrıca, faiz ve geri ödemelerin zorlukları göz önünde bulundurularak 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli

planlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Thomas Cook nedeniyle olumsuz etkilenecek işletmelere kredi destek paketi getirileceğini ve kredi paketinin 50 milyon euro civarında olabileceğini söylemişti.

Kredi kullanımında küçük işletmelere öncelik tanınması gerektiği belirtilen TİK açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı,

Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye adına mağdur alacaklılar için İngiltere, Almanya ve ilgili

ülkeler nezdinde girişimde bulunulması ve tahsil edilemeyen alacakların tahsili konusunda devletimizin liderlik yapması

sektörümüz açısından son derece önem taşımaktadır" denildi.

Tahsil edilemeyen miktarların şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi gerektiği de belirtilen açıklamada, "Rakip ülkeler pazarda oluşan boşluğu doldurmak üzere seyahat acentalarını pazarlama konusunda destekleyeceğinden, ülkemiz de bir an önce yeni tur operatörü anlaşmalarını teşvik etmelidir. Türkiye’nin turizmde rekabet ettiği ülkelerin ivedi bir şekilde teşvik vereceği dikkate alınarak sağlanacak teşviklerin hızlı biçimde hayata geçirilmesi önem taşımaktadır" denildi.