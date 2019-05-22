Türk Hava Yolları, ( THY) 2019 yılında özellikle de yaz aylarında yaşanacak yoğunluk sebebi ve işçi gücünü artırmak amaçlı 10 bin personel alımı yapacak. THY 10 bin personel alımına yönelik açıklama Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan geldi. Peki THY 10 bin personel alımı ne zaman? İşte haberin detayları...

THY BAŞKANI İLKER AYCI AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek ve havalimanına daha iyi hizmet vermek, kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik.

Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları’nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak" dedi.

THY 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları (THY) 10 bin personel alımının 2019 yılı içerisinde yapılacağını belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, işçi alımı için henüz net bir tarih belirtmedi.