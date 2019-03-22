- Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak

- THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a, taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu ise Ankara'ya yapılacak

- Taşınma sürecinde 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte, 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek

- İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak