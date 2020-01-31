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THY, Çin seferlerini durdurdu!

Son dakika haberi... THY, Çin'deki koronavirüsü nedeniyle Çin'in; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurdu

THY Çin
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları ( THY),Çin'den bütün dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Çin'in; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

THY Basın Müşaviri yaptığı açıklamada, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

 

 

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