THY Euroleague'de 23. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. Zalgiris Kaunas'ın evinde Buducnost Podgorica'yı 84-76'lık skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan ABD'li oyuncu Brandon Davies haftanın MVP'si seçildi. Davies, müsabakada 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 34 verimlilik puanı aldı.