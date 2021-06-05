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THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları 4 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği 863 uçuş ile son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; "Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türkiye’nin Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor .” dedi

THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
HABERTURK.COM

Küresel kovid-19 pandemisinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık endüstrisinde şirketler 2019 yılı performanslarına yeniden ulaşabilmek için yoğun çaba harcıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları 4 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği 863 uçuş ile son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

Türk Hava Yolları’nın başarılı performansı ile ilgili yorumlarını dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; “Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türkiye’nin Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor .” dedi.

TÜRK HAVA YOLLARI 2020'DE ZİRVEDEYDİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 8 Mart günü düzenlediği basın toplantısında şirketin rakiplerinden pozitif ayrıştığı verilere işaret ederek 2021 yılındaki başarı için ipuçları vermişti. Türk Hava Yolları, açıklanan rakamlara göre 2020 yılını Avrupa’da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bıraktı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019’un yüzde 40’ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62),network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek ( yüzde 71) şirket olmayı başardı.

TURKISH CARGO'NUN PAZAR PAYI 4.8'E ÇIKTI

Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı 2020 yılında Turkish Cargo küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden marka bu operasyonları sayesinde 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7’ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8’den 6’ya yükseldi (2011’de 33, 2016’da 22. sıradaydı).

Turkish Cargo 2021 yılının ilk çeyreğini de yine sektörün en başarılı markaları arasında tamamladı. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8’e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2’lik güçlü bir rakama ulaştı (2020 ilk çeyrek verisi; yüzde 73.2). Turkish Cargo, kargo uçağı filosuna ek olarak Türk Hava Yolları’nın 18 adet yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak operasyonlarına devam ediyor.

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