İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılışına saatler kalırken, Türk Hava Yolları'nın ( THY) kabin memurları yeni üniformalarıyla göründü.

Kabin memurları check-in kontuarı önünde poz verdi.

Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta'ya ait.

Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. THY personelinin yeni kıyafetleri geçtiğimiz ay tanıtılmıştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'den yeni üniformalarla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “FLOW/ AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor" denilmişti.

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