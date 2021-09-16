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THY, Travel + Leisure Dergisi tarafından "Dünyanın En İyileri" arasında gösterildi

Türk Hava Yolları (THY), "Dünyanın En İyileri" ödül programında dünyada en çok ülkeye uçan "En İyi 10 Uluslararası Havayolu” kategorisinde ödüle layık görüldü

THY, Travel + Leisure Dergisi tarafından
AA

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Travel + Leisure dergisi tarafından düzenlenen ödüllerde okuyucular en gözde havayollarını, havalimanlarını, otelleri, tur operatörlerini ve şehirleri oyladı.

Bu sene 26.'sı düzenlenen "Dünyanın En İyileri" ödül programında dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan THY “En İyi 10 Uluslararası Havayolu” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Travel + Leisure dergisinin yıllık okuyucu anketinde en iyiler arasında yer almak son derece sevindirici. Dünyaca ünlü Türk misafirperverliğimizi, birinci seviye hizmetlerimizi ve geniş uçuş ağımızı misafirlerimize ve Travel + Leisure okuyucularına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları uçuşlarının ardından yolcular, Travel + Leisure’ın Avrupa’nın bir numaralı şehri sınıflandırmasını hak eden İstanbul’un manzaralarının ve seslerinin keyfini çıkarabilir, Ege sahilinin güzelliğini ise Bodrum’u ziyaret ederek deneyimleyebilir."

Konuyla ilgili detaylı bilgiler turkishairlines.com adresinde yer alıyor.

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