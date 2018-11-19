Edirne’de Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı’na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni pazarlara girmek isteyen ihracatçılara ve firmalara müjde verdi. Bakan Pekcan, 35 yeni ülke ve bölgede Ticaret Bakanlığı olarak ‘Türk Ticaret Merkezleri’ açacaklarını belirterek, katılan firmalara da kira desteği ve pazara giriş destekleri vereceklerini belirtti.
“HIZLI YOL ALIYORUZ"
Bakan Pekcan, 4 süreçte bakanlıklarında yapılanlarla ilgili bilgiler vererek, “Hızla yol alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki büyük bakanlığın birleştirilmesi gerçekten son derece olumlu, doğru ve yerinde bir karar olmuş. Çok hızlı ve etkin kararlar alıp, uygulamaya geçebiliyoruz. Çalışmalarımızda da bunun meyvesini görüyoruz” dedi.
“KATMA DEĞERİ YÜKSEK TEKNOLOJİ, TASARIM VE MARKA ÜRÜN"
Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyine geçmek olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, “Bunun tek yolu da ürettiğimiz ve dünyanın her tarafından pazarlarına sunduğumuz ürünlerdeki katma değeri yüksek, teknoloji, tasarım ve marka ürüne geçmek. Dolayısıyla hedefimiz bu doğrulta da gelişmelerimizi ve çalışmalarımızı yönlendirmek. Bakanlık olarak biz de bu vizyonla projelerimizi ve mevzuatlarımızı güncelliyoruz. Ve kısa sürede oldukça yol kat ettik” diye konuştu.
35 YENİ ÜLKE VE BÖLGEDE TÜRK TİCARET MERKEZLERİ AÇILIYOR
Bakan Tezcan, yeni pazarlara girmek isteyen ihracatçı firmalara da Edirne’den bir müjde vererek, “Şu anda yeterince etkili olamadığımız pazarlara, yeni stratejilerle daha güçlü bir şekilde girmek için yol haritalarımızı belirledik, eylem planlarımızı hazırladık. 35 yeni ülkeye ve bölgeye talep odaklı ve yeni vizyonlu Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bakanlık olarak bu Türk Ticaret Merkezleri’ne katılan firmalarımıza kira desteği ve pazara giriş destekleri veriyoruz. Bakanlıkta eskiden bu desteklere ulaşmak çok zordu. Mevzuatı çok karman çorman, ancak bilenler başvurabiliyordu sanki. Biz kolaydestek.gov.tr diye bir site oluşturduk. Oraya girdiğiniz anda bakanlığın bütün desteklerini animasyonlarla en basit şekilde anlatılıyor. Ve adım adım ne yapacağınızı görebiliyorsunuz. İkinci yapacağımız çalışmada da bu desteklere online olarak müracaat etmeniz, onlar olarak da teşviklerinizi almak olacak. Ama bir yazılım gerektirdiği için bir süreç bekliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Edirne’de Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı’na Edirne Valisi Ekrem Canalp, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de faaliyet gösteren iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.
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