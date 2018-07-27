Ticaret Bakanlığı'nın 'ekmeğe zam yok' açıklamasının üzerine, dün bu konu ile ilgili açıklamayı yapan isim olan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Habertürk TV'ye konuştu.
Balcı, dünkü açıklamanın aslen önceki günlerde basında yer alan 'ekmeğe gizli zam' iddiaları üzerine yapıldığını belirterek, "Bizim açıklamamız basında çıkan haberler üzerine yapıldı. Biz 'gizli zam yapıldı' haberleri üzerine böyle bir zam yapılmadığını söyledik. Zammın gündemde olduğunu ama bunun yüzde 20 değil, azami yüzde 15 olacağını belirttik. Açıklamanın devamında bunun odalar tarafından hazırlanacağını, odalardan görüş alınıp bakanlıkla görüşüp değerlendirileceğini, her ile göre farklı olacağını ve bugün müracat edilse bile zam sürecinin 1-1.5 ay alacağını söyledik. Sonuçta ekmek benim dememle zamlanmaz." ifadelerini kulllandı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının bir yönü ile tüketicileri diğer yönü ile esnaf ve tacirleri çok yakından ilgilendiren bir husus olduğu belirtilerek, "Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.
Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için Bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili Federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler Bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
'DAVA AÇACAĞIZ'
Öte yandan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da, dün açıklanan ekmek zammıyla ilgili, "Dava açarak zammı geri almaya çalışacağız" dedi.
İstanbul'da ekmek zammının yetkisinin kendilerinde olduğunu ve zammı onaylamadıklarını belirten Yılmaz, dava açarak zammı geri almaya çalışacaklarını belirtti.
FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLAMIŞTI
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla ilgili şunları söylemişti:
"Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak, yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak.
Bu demek değildir ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. Nasıl bugün 52 vilayette 5 liradan satılıyorsa, diğer vilayetlerde bunun altında satılıyorsa, illerdeki maliyet hesapları ona göre yapılacak. Ama bir gerçek varki Türkiye'nin hiçbir yerinde kilosu 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak.
Bu meydana gelen artış yüzde 15'i kapsamaktadır. Artışları göz önünde bulundurursak bunun makul bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Mazota baktığımızda yüzde 66'lık bir atış var. 40 lira olan maya fiyatı 50 lira olmuş. Un fiyatlarındaki yüzde 30 artış baz aldığımızda meydana gelen fiyat artışının en alt seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."
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