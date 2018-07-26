



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında saflar sıklaşıyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri, AB D'ye karşı tek yumruk olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde dün başladı. "Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde Kapsayıcı Büyüme ve Refah Paylaşımı için İş Birliği" temasıyla toplanan zirve 3 gün sürecek. Zirvenin sonuç bildirgesi taslağına göre BRICS, küresellleşmeyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşları savunan bir açıklama yapacak. Bu yılki zirveye Türkiye'nin dışında 19'u Afrika'dan 22 ülke davet edildi.ABD Başkanı Donald Trump 'ın 23 Mart'ta uygulamaya başladığı korumacılık önlemlerinin ardından ilk kez bir araya gelen BRICS ülkelerinin korumucalık duvarlarıyla nasıl mücadele edeceklerini kararlaştırması bekleniyor. Zira BRICS ülkeleri ABD'nin fitilini ateşlediği ticaret savaşının ön saflarında yer alıyor. Trump, geçtiğimiz hafta BRICS'in en büyüğü Çin'den gelen 500 milyar dolarlık ihracat ürünlerinin tümüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. Grubun ABD'ye en az çelik ve otomobil ihraç eden üyesi Güney Afrika'ya da ek gümrük vergisi getirdi. Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) kendi para birimlerini manipüle etmek ve faiz oranlarını indirmekle suçladı.Karşılıklı olarak uygulanan 34 milyar dolarlık ek gümrük tarifesinin etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken atılan her adımla tansiyon biraz daha yükselirken iki ülke de destekçi arayışında. ABD, geçtiğimiz hafta Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında Japonya ile AB'yi kendi tarafına çekmeye çalışmış ancak başaramamıştı. Çünkü Trump yönetimi 23 Mart'ta uygulamaya başladığı demir çeliğe yüzde 25, alüminyum ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisine 1 Haziran'dan itibaren AB'yi de dahil etmişti. Çin de ABD'nin ticari korumacılık politikalarına karşı küreselleşmeyi savunmak üzere BRICS'i saflarına katmak istiyor.2001 yılından itibaren yüksek büyüme oranlarıyla küresel ekonominin motoru olarak nitelendirilen BRICS önce BRIC olarak başladı. Goldman Sachs başekonomisti Jim O'Neil'in icat ettiği BRIC, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in İngilizce isimlerinin baş harflerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor. O'Neil, gelişmekte olan bu 4 ülkenin 25 yılda G-7 ülkelerini geride bırakacaklarını iddia etmişti. BRIC ülkeleri 2000'lerin başına 2.7 trilyon dolarlık bir güçtü. 2011 yılında Güney Afrika'nın da katılmasıyla BRICS'e dönen grup, 2017 yılında 17 trilyon dolarlık bir güce ulaştı. Üyeler arasındaki ticaret hacmi ise son 5 yılda yüzde 9 azalarak 312 milyar dolara indi.





100 MİLYAR $'LIK BANKA KURDULAR



BRICS ülkeleri, 2015 yılında Yeni Kalkınma Bankası'nı (NDB) Şanghay'da faaliyete geçirmişti. Sermayesi 100 milyar doları bulan NDB, BRICS ülkelerinin nakit sıkıntısı yaşaması durumunda bankadan mali destek sağlanması amacıyla kuruldu. Rusya NBD'den 1 milyar dolarlık kredi almak için masada. Bu yıl toplam 4 milyar dolarlık kredi kullandırması beklenen banka Güney Afrika ve Çin'deki enerji ve altyapı projeleri için şimdiye kadar 600 milyon dolar kredi verdi.

Dünya nüfusunun yüzde 41'ini, 40.6 trilyon dolar ile küresel ekonominin yüzde 23'ünü oluşturan BRICS ülkeleri dünya ticaretinin de yüzde 18'ini gerçekleştiriyor. Geçen yıl Türkiye'nin BRICS üyesi 5 ülkeye toplam ihracatı 7.3 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 53.4 milyar dolar seviyesindeydi.

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