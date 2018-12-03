Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırladığı “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

2018 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü 9 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21.2’si olan 76 bin 877 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde, 9 milyar liralık yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 480 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1, 2017 yılı sonuna göre ise yüzde 6.2 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 343 bin 287 adet oldu.

100 ARAÇTAN 26'SI RENAULT

TOKKDER raporuna göre, ilk 9 aylık dönemde Renault yüzde 26.2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 14.5 ile Volkswagen, yüzde 12.5 ile Fiat, yüzde 10.5 ile Ford takip etti.

Sektörün araç parkının yüzde 52.3'ünü kompakt sınıf araç oluştururken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.4, üst orta sınıf araçlar ise 13.7 pay aldı. Rapora göre, sektörün araç parkının yüzde 93.5’ini dizel araçlar oluştururken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 4 milyar 576 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.

'TİCARİ ARAÇLAR KİRALANIRSA, BÜYÜME İVMESİ ARTAR'

Ocak-Eylül döneminin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Operasyonel kiralama sektörü geçen dokuz yılda her yıl yüzde 10-15 seviyesinde büyüme kaydetti. 2017 yılını 366 bin adetlik araç parkıyla kapatan sektörümüzün 2018 yılı sonunda 415 bin adetlik araç parkına ulaşacağı öngörüsüyle yola çıkmıştık. Ancak, bir süredir ekonomimizde yaşanmakta olan olumsuzluklar ve işletmelerin mevcut koşullarda tasarruf yapmak adına araç tedariklerini ertelemesi, hedeflerimizi yeniden güncellememize neden oldu" dedi.

Yeni araç kiralama sözleşmelerinin TL cinsinden düzenlenmesinin zorunlu hale gelmesi ve TL cinsiden kredi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sektörün geçtiğimiz 9 yıldaki gibi çift haneli büyüme oranlarına ulaşamayacağını kaydeden Ekici, "Sektörün 2018 yılında bir miktar küçüleceğini düşünüyorum. Fakat, 2019 yılı sonundan itibaren sektörümüz, yine büyümeye geçerek ülke ekonomimize yaptığı katkıyı artırarak sürdürecektir. Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin kaldırılması durumunda sektörümüzün büyüme ivmesi daha da artacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ