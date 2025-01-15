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        Haberler Dünya TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor

        Temyiz mahkemesi alınan yasak kararını kaldırmazsa ABD Federal Mahkemesinin aldığı karar uyarınca Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok, 18 Ocak Pazar günü ABD'deki faaliyetlerini durduracak.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:16
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        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
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        ABD Federal Mahkemesi Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması yönünde bir karar almıştı.

        Temyiz Mahkemesi, Federal Mahkemenin kararını bozacak bir karar almaması durumunda TikTok 18 Ocak Pazar günü ABD'deki faaliyetlerini durduracak. Ancak alınan kararla TikTok tamamen yasaklanmayabilir. Bir görüşe göre hukuki nedenlerden ötürü sadece TikTok'un indirilmesi yasaklanabilir ve bu sayede telefonunda TikTok olan kullanıcılar yasaktan etkilenmeyebilir.

        Ancak TikTok'un hazırlığına göre 18 Ocak günü TikTok'u açmaya çalışan kişiler yasağa dair bilgi ile karşılaşacak. TikTok, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına, var olan hesap bilgilerinin ve içeriklerin kaydedilmesini mümkün kılacak.

        Yetkililere göre bu tip yasaklama işlemleri uzun sürmüyor. Eğer TikTok'un faaliyetlerinin yeniden başlamasına izin verilirse kısa sürede uygulamaya ulaşım sağlanabilecek.

        Tiktok'un ABD'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için ABD'li iş adamı Elon Musk'ın TikTok'u satın alınacağına dair spekülasyonlar yapılmış ancak iddia TikTok yöneticileri tarafından yalanlanmıştı.

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