Time 100 En Etkili İsimler galası yapıldı
2024 yılının 'En Etkili 100 Kişisi', Time 100 galasında buluştu. Listede yer alan şarkıcı Dua Lipa, gecede sahne performansı sergiledi
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, 2024 yılının en etkili 100 kişisini önceki hafta açıklamıştı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera, Taraji P. Henson, Dev Patel gibi eğlence dünyasından pek çok isim yer alıyor.
'En Etkili İsimler'in bir araya geldiği Time 100 galası dün New York'taki Frederick P. Rose Hall'da gerçekleşti.
Kendisi de 'En Etkili İsimler' listesinde yer alan Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği galada, 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Öncüler' ve 'Yenilikçiler' başlıkları altında seçilen en etkili isimler kutlandı.
Sanatçılar kategorisinde yer alan Dev Patel, dünyanın en etkili isimleri arasında yer alması hakkında "Çok tuhaf" yorumunu yaptı. "Büyük bir imposter sendromum var" diyen Patel, "Bir şekilde altın bileti kazandığımı hissediyorum" ifadesini kullandı.
İmposter sendromu; bireyin kendi kazandığı başarıların tesadüfen oluştuğuna inanması, yeteneklerini görmezden gelmesi ve zekası hakkında ciddi şüpheye düşmesi durumu olarak tanımlanıyor.
Time 100 galasında gelenek olduğu gibi, pek çok ödül sahibi kişi ve onlara ilham verenlere kadeh kaldırıldı. Maya Rudolph, Beyoncé'yi ve 'Cowboy Carter' albümünü överken, Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes "kadın sporunun büyüklüğüne" kadeh kaldırdı.
Parkinson hastalığıyla mücadele eden 'Geleceğe Dönüş' yıldızı Michael J. Fox, sahnedeki konuşmasında, artık hayatta olmayan babası William Nelson Fox'un doğum gününü kutladı.
'Sanatçılar' kategorisinde en etkili isimler arasında yer alan pop müzik sanatçısı Dua Lipa, gecede bir sahne performansı da sergiledi. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, sahnede, "Teşekkürler Time 100. Sizinle bu geceyi geçirmek ne büyük onur" diye seslendi.
İşte geceye katılan diğer ünlü isimler...
Kylie Minogue
Billy Porter
Da'vine Joy Randolph