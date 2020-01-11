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Haberlerİş-Yaşam

TMSF önünde 'Dumankaya' eylemi!

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Dumankaya İnşaat’ın yapım aşamasındaki projelerinden ev alan ancak dairelerini halen teslim alamayan kişiler, TMSF önünde eylem yaptı.

Dumankaya eylem

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ( TMSF) devredilen Dumankaya İnşaattan, yapım aşamasındaki projelerden daire alan vatandaşlar, dairelerinin teslim edilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Dumankaya İnşaat mağduru bir grup, Mecidiyeköy Esentepe'de bulunan TMSF binası önünde saat bir araya geldi.

"DUMANKAYA BİZİ DUMAN ETTİ"

Parasını ödedikleri evlerinin kendilerine verilmesini talep eden mağdurlar, 'Dumankaya bizi duman etti', 'TMSF Evlerimizi Teslim Et' yazılı pankart açtı.

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