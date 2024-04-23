TOÇEV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla birlikte kutladı

“Okumak her çocuğun hakkıdır” söylemiyle 30 yıldır çocuklara eğitim ve yaşam alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunan, çocukların hayatına dokunarak maddi ve manevi anlamda destek olarak bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa ulaşan TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla birlikte kutladı.

Çocuklar, etkinlikte, TOÇEV destekçileri ile bir araya geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın 104. yıl dönümü doyasıya kutlandı.

Etkinlikte çocuklar, yüz boyama, beden ve ses perküsyonu ve çocuk şarkıları dinletisi gibi birçok eğlenceli aktivite ile günün anlamını keyifle yaşadılar.

Cemil Sağyaşar şefliğinde TOÇEV Çocuk Korosu’nun da sahne aldığı etkinlikte çocukların 23 Nisan çocuk bayramı konseptiyle yaptıkları resimler de sergilendi.

TOÇEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, duygularını dile getirerek “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklarımıza hediye ettiği bu bayram dünyada bir ilki oluşturuyor. Bu özel ve anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte kutlamak bizim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.