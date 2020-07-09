AA / HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi sosyal medya hesaplarından, yerli otomobile ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "#YeniLigGemlik" etiketiyle, "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde paylaşılan görüntülerde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması ise, "İnşaat Başlangıç Töreni"nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Kısa süre içerisinde yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görülürken, çok sayıda yorum yapılması da dikkat çekti.

2032'YE KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETECEK

TOGG'un üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. 4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın daha önce açıkladığı üzere, bantlardan ilk önce tam elektrikli bir SUV model inecek. İlerleyen yıllarda ise, sedan, hatchback, MPV ve hafif ticari gövde tipine sahip araçlar da tüketici ile buluşacak.

Karakaş, TOGG'un üretim hedefini ise 2032 yılına kadar 1 milyon araç olarak açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda tasarımlarını Avrupa'da tescil ettiren TOGG, son olarak dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'den de tescil belgesi almaya hak kazanmıştı.