Yerli otoda yeni logo dönemi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak hedefiyle yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), marka isminin ardından logosunu da belirledi.

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarını tanıtan şirket, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘TOGG’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı.

Verilen bilgiye göre, yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, TOGG’un logosu olarak seçildi.

Logo tasarımında iki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgelediği kaydedildi.

Logonun aynı zamanda TOGG’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguladığı belirtildi. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

'TOGG İSMİ YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE BİLİNİYOR'

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, marka isminin ardından logoyu da belirlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Titizlikle yürütülen süreçteki adımları özetleyen Karakaş, "Global bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız bu yolda, markamızın doğum yerinin Türkiye olduğunun bilinciyle, ilk günden itibaren ülkemizdeki ihtiyaç ve beklentileri anlamaya çalıştık. Tıpkı üründe olduğu gibi marka çalışmalarına da pazar araştırmasıyla başladık, hedef kitleyi belirleyip müşterilerin beklentilerini bilinçaltı boyutunda anlamak için ileri araştırmalar yaptık. 27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarımızın tanıtımı küresel ölçekte ses getirdi ve TOGG ismi geniş kitleler tarafından, yüzde 90’ın üzerinde çok önemli bir bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da TOGG isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak ‘TOGG’u kullanmaya karar verdik" diye konuştu.

Marka ismi kararının ardından logo çalışmalarına yoğunlaştıklarını bildiren Karakaş, "Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘TOGG’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik. Logomuz, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını oluşturan marka ajansı CGH tarafından tasarlandı. Logomuz TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor" bilgilerini paylaştı.