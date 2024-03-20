Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Acımı tedavi etmenin acı çekmekten geçtiğini biliyorum

Nermin Bezmen, paylaşımının altına da duygusal bir mesaj ekledi: Benim canım Tolga'cığım, yolculuğunun yirmi ikinci gününde, ardından acımı tedavi etmenin acı çekmekten geçtiğini biliyorum, zehir zemberek acıyı kabullendim. Şimdi sana, bize ait olan her şey acı verirken, hasret yüklerken aynı zamanda beni zamanda sana geri götürüyor, buluşuyoruz.