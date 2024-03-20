Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Acımı tedavi etmenin acı çekmekten geçtiğini biliyorum
Geçtiğimiz ay eşi Tolga Savacı'nın vefatıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, acısını soyal medya hesabından sık sık dile getiriyor. "Acımı tedavi etmenin acı çekmekten geçtiğini biliyorum" diyen Bezmen, eşine yazdığı notları paylaştı
Tolga Savacı, 26 Şubat'ta ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Savacı, vasiyeti üzerine ABD'nin New Jersey eyaletinde defnedilmişti.
Eşinin ölümüyle sarsılan Nermin Bezmen, üzüntüsünü sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bezmen, son olarak Tolga Savacı'nın kendisine yazdığı notları sosyal medya sayfasında yayımladı.
Nermin Bezmen, paylaşımının altına da duygusal bir mesaj ekledi: Benim canım Tolga'cığım, yolculuğunun yirmi ikinci gününde, ardından acımı tedavi etmenin acı çekmekten geçtiğini biliyorum, zehir zemberek acıyı kabullendim. Şimdi sana, bize ait olan her şey acı verirken, hasret yüklerken aynı zamanda beni zamanda sana geri götürüyor, buluşuyoruz.
Bugün seni uğurladığım yuvamızda çekmeceleri açıp baktım sevgilim... Ben seyahate giderken, sen işe giderken küçük notlar bırakırdım, çamaşır çekmecelerine, okuduğun kitabın arasına, montunun cebine, bilgisayarının íçine, şeker kavanozuna, tıraş setinin dibine... Kullandıkça karşına sūrpriz çıksın diye... Nasıl mutlu olurdun, her birini buldukça. Türkiye'de isem, arar, haber verir, teşekkür ederdin. Aşkım benim, yüzlerce biriktirmişsin hepsini bir dosyada...
Başucundaki komidinin üzerinde de şu notum duruyor: Aşkım, kızlarımıza baktığın için teşekkür ederim. Kızlarımız çiçeklerimizdi, beraberce gözümüz gibi yetiştirdiğimiz. Şimdi onlarla beraber ağlıyoruz.