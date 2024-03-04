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        Haberler Magazin Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Şimdi bunlarda teselli arıyorum! - Magazin haberleri

        Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım

        Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden oyuncu Tolga Savacı'nın eşi yazar Nermin Bezmen duygusal bir paylaşımda bulundu. Bezmen, yoğun çalıştığı zamanlarda eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek; "Yemeğimi masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:26
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        Tolga Savacı, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

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        Ünlü oyuncunun cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'de defnedildi. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.

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        Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

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        Nermin Bezmen yoğun çalıştığı zamanlarda eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu paylaştı.

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        Nermin Bezmen; "Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem bōyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi.

        #nermin bezmen
        #tolga savacı
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