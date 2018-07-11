Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti tatilin tadını çıkartıyor

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, 10 gün sürecek tatilin tadını çıkarıyor. Kiraladıkları lüks teknede bir hayli keyifli vakit geçiren Sayışman-Abazi ikilisi, birbirleri ile şakalaşırken ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu