Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Hanks ve Rita Wilson'dan yangın mağdurlarına 1 milyon dolar bağış - magazşn haberleri

        Tom Hanks ve Rita Wilson'dan yangın mağdurlarına 1 milyon dolar bağış

        Los Angeles yangınında evleri yanmaktan kıl payı kurtulan Tom Hanks ile Rita Wilson çifti, mağdurlar için 1 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 milyon dolar bağışladılar
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evleri ocak ayında meydana gelen Los Angeles yangınından kıl payı kurtulduktan sonra, yangın mağdurları için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

        Her ikisi de 68 yaşında olan Hanks ile Wilson, yangın mağdurlarına taziyelerini ileten ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür eden ortak bir açıklamayı Instagram'da paylaştı.

        37 yıldır evli olan ünlü çift, Palisades ve Eaton bölgelerindeki yangından etkilenenlere yardım etmek üzere beş farklı kuruluşa toplam 1 milyon dolar bağışladı.

        Tom Hanks ile Rita Wilson, açıklamalarına; "Birçoğunuz gibi biz de Altadena ve Palisades yangınlarının yol açtığı kayıpları, yıkımı görüyoruz. Bu toplulukların geleceğine yönelik zorluklar çok büyük" ​​diye başladı.

        REKLAM

        "Evleri ve insanları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyle mücadele eden ilk müdahale ekiplerine ve itfaiyecilere çok minnettarız" diyen ünlü çift; "Şimdi hepimiz şehrimiz, toplumumuz ve komşularımız için bir sonraki adıma geçmeliyiz. İhtiyacı olanlara ve yardım edenlere destek olmak amacıyla 1 milyon dolar bağışta bulunuyoruz" diyerek, bağış yaptıkları kurumların adlarını sıraladı. Çift; "Mümkünse lütfen bağışta bize katılın" diyerek herkesi bağış yapmaya çağırdı.

        Los Angeles'ta 28 kişinin öldüğü, binlerce kişinin evini kaybettiği büyük yangın sonrası Taylor Swift, Billie Eilish, Paris Hilton, The Weeknd ve Beyonce gibi pek çok ünlü isim yangın mağdurlarına para bağışında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Hanks
        #Rita Wilson
        #BAĞIŞ
        #los angeles yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor