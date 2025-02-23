Tom Hanks ve Rita Wilson'dan yangın mağdurlarına 1 milyon dolar bağış

Ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evleri ocak ayında meydana gelen Los Angeles yangınından kıl payı kurtulduktan sonra, yangın mağdurları için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Her ikisi de 68 yaşında olan Hanks ile Wilson, yangın mağdurlarına taziyelerini ileten ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür eden ortak bir açıklamayı Instagram'da paylaştı.

37 yıldır evli olan ünlü çift, Palisades ve Eaton bölgelerindeki yangından etkilenenlere yardım etmek üzere beş farklı kuruluşa toplam 1 milyon dolar bağışladı.

Tom Hanks ile Rita Wilson, açıklamalarına; "Birçoğunuz gibi biz de Altadena ve Palisades yangınlarının yol açtığı kayıpları, yıkımı görüyoruz. Bu toplulukların geleceğine yönelik zorluklar çok büyük" ​​diye başladı.

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"Evleri ve insanları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyle mücadele eden ilk müdahale ekiplerine ve itfaiyecilere çok minnettarız" diyen ünlü çift; "Şimdi hepimiz şehrimiz, toplumumuz ve komşularımız için bir sonraki adıma geçmeliyiz. İhtiyacı olanlara ve yardım edenlere destek olmak amacıyla 1 milyon dolar bağışta bulunuyoruz" diyerek, bağış yaptıkları kurumların adlarını sıraladı. Çift; "Mümkünse lütfen bağışta bize katılın" diyerek herkesi bağış yapmaya çağırdı.

Los Angeles'ta 28 kişinin öldüğü, binlerce kişinin evini kaybettiği büyük yangın sonrası Taylor Swift, Billie Eilish, Paris Hilton, The Weeknd ve Beyonce gibi pek çok ünlü isim yangın mağdurlarına para bağışında bulunmuştu.