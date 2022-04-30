'Toplam 237 milyon TL SED ödemesi yapıldı'

İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına her ay yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek’in (SED) mayıs ayı ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla öne alındığını bildirdi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere toplam 236.544.000 TL mayıs ayı SED ödemesi yapıldığını belirtti.

Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca SED hizmeti verildiğini ifade etti. Bu desteğin, ailelerin çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Aile bütünlüğünün ekonomik gerekçelerle bozulmaması, çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümesi önceliklerimiz arasındadır. Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 237 milyon TL ödedik.”

SED’den yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandığını ifade etti.