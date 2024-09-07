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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabının serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:41
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        Toprak'tan ilk açıklama
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        ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında kaza yaptı. Razgatlıoğlu, aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Dünya Superbike, tıbbi kontrolleri yapılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda yer almayacağını bildirdi.

        Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

        TOPRAK: ŞU AN İYİYİM. KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Razgatlıoğlu, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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