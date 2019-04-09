TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksındaki arsa ihalesini kazanan TORKAM İnşaat, E5 Otoyolunda yer alan projesi TORKAM E5’te ticari üniteleri satışa çıkartıyor.

Sefaköy’de yapılacak Metro İstasyonu girişinin hemen üstünde yer alacak projedeki ticari üniteler, 60 aya yüzde 0 faiz ile satışa sunulacak.

Edinilen bilgiye göre, TORKAM E5’te süreç 10 yıla yakın sürdü. Halihazırda projenin temeli atılırken, inşaat çalışmaları TOKİ kontrolünde sürüyor.

TORKAM E5 projesinin içinde barındırdığı 234 rezidans, 117 ofis ve 310 adet cadde mağazası ile yeni istihdam sağlayıp bölgenin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

'METREKARESİ 17 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

TORKAM İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, "Açık Çarşı'daki 310 dükkanın 124'ünü 21 Nisan'da açık artırma usulüyle satışa çıkacağız. 770 bin liradan başlayacak dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 5 yılda sıfır faiz avantajıyla sunuyoruz. Ticari ünitelerin metrekaresi 17 bin liradan başlıyor. Ayrıca bölgenin en büyük marketi de burada yer alacak" dedi.

Projenin toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Dereli, "Burada projeye özel metro durağı bulunacak. Günlük 700 bin kişiye ulaşan insan sirkülasyonu olması ticari üniteler için yüksek kazanç potansiyeli taşıyor. Projemiz, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında" dedi.

Projedeki dükkânların büyüklüklerinin 38 metrekare ila bin 153 metrekare arasında değişiklik gösterdiği bildirilirken, . 124 adet düzayak cadde dükkânı için 5 yıl yüzde sıfır faizli alım seçeneği sunulduğu kaydedildi.

TESLİMLER EKİM 2020'DE

TORKAM E5, 20 bin 776 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacağı açıklanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklüklerinin 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklüklerinin ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösterdiği kaydediliyor. Projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.