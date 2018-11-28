Memphis Grizzlies'ı 122-114 yenen Toronto Raptors, üst üste 6. galibiyetini aldı. NBA'e 5 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasını 122-114 kazandı.

Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 asist, Kawhi Leonard 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet 18 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Mike Conley de 20 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New York Knicks: 115-108

Miami Heat-Atlanta Hawks: 113-115

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 114-122

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 117-85

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 104-109

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