Tottenham ile Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor! Tottenham, 1961-62 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükselirken Ajax ise bunu 1996-97 sezonundan beri ilk kez başardı.

TOTTENHAM - AJAX

SAAT: 22:00

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz

STAT: Tottenham Hotspur

YAYIN: beIN SPORTS 1

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama, Rose, Eriksen, Dele, Lucas, Llorente

AJAX: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Beek, De Jong, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic

DEVLERİ SAF DIŞI BIRAKTILAR!

Tottenham ile Ajax, yarı finale gelirken zorlu yollardan geçtiler! Tottenham Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılırken B Grubu'nda Barcelona, Inter ve PSV ile mücadele etti. Devler Ligi'ne kötü başlayan İngiliz temsilcisi ilk iki maçta mağlup olurken sonraki 4 maçta ise 8 puan topladı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Borussia Dortmund'la eşleşen Tottenham, evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Mauricio Pochettino ve öğrencileri çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Manchester City ile eşleşti. Evindeki ilk maçta rakibini Heung-Min Son'un golüyle 1-0 mağlup eden Tottenham deplasmanda rakibine 4-3 mağlup olsa da deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Ajax, üç elemeyi de aştıktan sonra E Grubu'nda AEK, Bayern Münih ve Benfica ile mücadele etti. Grup aşamasında hiç mağlup olmayan Hollanda devi son 16 turunda kötü günler geçiren Real Madrid'le eşleşti. İlk maçta rakibine evinde 2-1 mağlup olan Ajax deplasmanda 4-1 gibi tarihi bir sonuca imza atarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde turnuvanın en ağır favorilerinden olan Juventus ile eşleşen Ajax, ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliği yakaladı. Deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Ajax, 1996-97 sezonundan bu yana hem de turnuvanın favorilerinden birini saf dışı ederek ilk kez yarı finale yükseldi.

DEPLASMANDA KAZANIYOR!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını da kazandı. Ajax bu üç maçlık galibiyet sayısına daha önce ancak 31 karşılaşmada ulaşabilmişti. Hollanda devi söz konusu bu mücadelelerde 17 mağlubiyet alırken 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.

TOTTENHAM EVİNDE ZOR KAYBEDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 iç saha maçının sekizini kazanan Tottenham, iki maçta da mağlup oldu. İngiliz ekibi son dört Devler Ligi maçında ise rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Pochettino ve öğrencileri bu dört maçın üçünde ise kalesini gole kapattı!

DUSAN TADIC'TEN İYİSİ SADECE MESSI!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol 3 asist üreten Dusan Tadic, performansıyla göz dolduruyor! Sırp oyuncuyu rakamsal olarak geçebilen tek isim ise Lionel Messi. Arjantinli yıldız, Devler Ligi'nde 13 gole doğrudan katkı sağlayarak bu alanda Tadic'i geride bırakan tek oyuncu.