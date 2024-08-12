Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Borsası Tottenham, Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Tottenham, Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı. İngiliz devi bu transfer için Bournemouth'a 64 milyon euro bonservis ödeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solanke, rekor bedelle Tottenham'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Dominic Solanke’yi kadrosuna kattı.

        Tottenham, geçtiğimiz sezon Harry Kane'in takımdan ayrılmasının ardından uzun süre forvet hattında Heung-min Son'u kullanmak zorunda kalmıştı. İngiliz devi Solanke'nin transferi için Bournemouth'a yaklaşık 64 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek ve buna ek olarak 12 milyon Euro'ya kadar bonus ödemeleri de bulunuyor.

        KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

        64 milyon euro'luk bu transfer, Tottenham'ın kulüp tarihinde daha önce Tanguy Ndombele için ödediği yüksek ücreti geride bıraktı. Solanke, bu bonservis bedeliyle 2024 yaz transfer döneminin en pahalı transferi oldu.

        Bournemouth, Chelsea altyapısından yetişen Solanke'yi 2019 yılında yaklaşık 21 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan transfer etmişti. Bu satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'si ise Liverpool'a gidecek.

        42 MAÇTA 21 GOL

        26 yaşındaki Dominic Solanke, geçen sezon Bournemouth formasıyla 42 resmi maça çıktı ve takımına 21 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

        BOURNEMOUTH KARİYERİ

        Bournemouth'ta toplam 216 maça çıkan Solanke, 77 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?