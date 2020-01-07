ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapılarını açtı. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarda birçok otomobil üreticisi boy gösteriyor.

Bunlardan Japon üretici Toyota, 'geleceğin şehri' adını verdiğini bir prototip tanıttı.

Toyota'nın prototip şehrinin hidrojen yakıt hücreleri ile enerji sağladığı, otonom araçlar, akıllı evler, yapay zeka ve diğer teknolojilere de uygun yapıda olduğu belirtiliyor.

"Woven City" adı verilen kentin, güvenli, temiz, eğlenceli ve dünyanın diğer kentlerine de uygulanabilecek teknolojilerin test edilebileceği bir adres olması hedefleniyor.

İLK ETAPTA 2 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Kentte, polis, itfaiye, sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinin yanı sıra, Toyota çalışanları, emekliler ve diğer vatandaşların yaşamasına elverişli olacağı kaydediliyor.

2020 yılında kapanacak bir otomobil fabrikasının içine inşa edilecek 'Toyota kent'in, 2020 sonunda 2 bin kişiye ev sahipliği yapacağı aktarılıyor.

Projenin maliyeti hakkında bir bilgi ise paylaşılmıyor.