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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Corolla Sedan modelinde yeni bir motor seçeneği sunmaya başlayacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Sakarya'daki fabrikasında üretilen Corolla Sedan'da hali hazırda sunulan 1.6 litre benzinli güç seçeneğinin yerini 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli bir ünite devralacak.

1.5L Dynamic Force isimli yeni güç ünitesinin Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildiği aktarılırken, yeni motorun öncüsüne göre daha küçük bir yapıda ve daha hafif olduğu kaydedildi.

1.5 litrelik benzinli motorun, Corolla'ya yakıt tüketim ve CO2 salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamada, yeni ünitenin daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik sağladığı, WLTP ölçümlerine göre de 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip olduğu belirtildi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, yeni motorun güç ve tork değerleri hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu ünitenin 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebileceği kaydedildi.