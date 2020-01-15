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Toyota, Amsterdam’daki Kenshiki Forum’da B-SUV segmenti için tamamen yeni bir model üreteceğini açıkladı. Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre, yeni B-SUV GA-B platform üzerine yapılacak.

Yeni model kompakt SUV’un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

Modelin, Toyota’nın Avrupa’daki başarısını artıracağı ve 2025’te Avrupa satışlarının yüzde 30’unu temsil etmesi bekleniyor.

Öte yandan, forumda ikinci nesil Mirai konsepti, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra 2.0 ve yeni nesil Yaris sergilendi.

SUPRA'YA YENİ MOTOR

Markanın ikonik modeli GR Supra'ya ise yeni bir motor seçeneğinin ekleneceği kaydedildi. Bu kapsamda, Mart ayından itibaren satışa sunulacak olan yeni GR Supra modeli, yeni 2.0 litrelik motora sahip olacak.

RAV4’ün kablo ile de şarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid de etkinlikte sahne aldı. RAV4 Plug-in Hybrid, elektrikli ve 2.5 litre benzinli motoru kombine ederek 306 beygir güç üretiyor.