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Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Mazda, ortak bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.

İki şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tesisin 2.3 milyar dolarlık yatırım ile ABD'nin Alabama eyaletine kurulacağı belirtildi.

İlk kez 2018 yılında duyurulan plana göre, fabrikanın yatırım bedelinin 830 milyon dolar olması bekleniyordu. Önümüzdeki yıl bantlardan ilk araçların ineceği tesiste, 150 bin adet Mazda crossover ve 150 bin adet Toyota SUV üretilecek.

Bu yatırım ile, iki Japon üreticinin de 97 milyon dolarlık vergi teşviki almayı hedeflediği kaydedildi. Toyota ve Mazda'nın ortak fabrikasında 4 bin kişiye istihdam yaratılacağı da verilen bilgiler arasında.

Japon otomotiv üreticileri, geçen yıl ABD'ye 1.7 milyon adet araç ihraç ederek, ABD pazarında satılan otomobillerin yüzde 10'unu kapsar hale gelmişlerdi.